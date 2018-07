Expo 2020: firmata intesa Aspen e Commissariato Italia Tre progetti per talenti italiani, Med e donne Medio Oriente

(ANSAmed) - ROMA, 20 LUG - Aspen Institute Italia e Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai hanno firmato oggi il Protocollo d'Intesa.



Aspen collaborerà mettendo a disposizione la sua esperienza internazionale nella creazione di un dialogo privilegiato tra leader globali provenienti da settori strategici trasversali come quello politico, economico- finanziario, industriale e accademico.



Le iniziative di Aspen si svilupperanno in tre progetti: Il network Aspen dei Talenti italiani all'Estero, vere eccellenze italiane nel panorama internazionale, impegnate nella costruzione di competenze professionali "globali" a sostegno del Sistema Italia e nella brain circulation; l'Aspen Mediterranean Initiative, che contribuirà a rilanciare il tema degli scambi economici tra le due sponde in un'ottica di analisi e sviluppo di hub commerciali e industriali, finanziari e culturali, orientati ad aumentare le connessioni con i flussi internazionali di beni, servizi e idee; il progetto WE - Women Empower the World, attraverso il quale Aspen, in coordinamento con altri istituti e organizzazioni, contribuirà a sviluppare il tema dell'istruzione e formazione delle donne in Medio Oriente come contributo allo sviluppo economico.



Le attività legate a Expo Dubai 2020 verranno organizzate nei tradizionali format Aspen di seminari, conferenze e fori di discussione nel biennio 2018-2020, nonché in incontri ed eventi che si svolgeranno nel Padiglione Italia durante l'Esposizione universale. (ANSAmed).