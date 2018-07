Dubai-Egitto verso intensificazione relazioni economiche Delegazione affari visita strutture emirato per compagnie estere

(ANSAmed) - NAPOLI, 26 LUG - L'Emirato di Dubai e l'Egitto si avviano ad intensificare i loro rapporti economici. E' quanto è emerso al termine di una missione di una delegazione dell'Autorità Generale per gli investimenti e le zone speciali egiziane alla sede della Fdi, l'agenzia per gli investimenti del dipartimento dello sviluppo economico di Dubai.



"L'approfondimento delle relazioni economiche con l'Egitto - ha detto ad Arab News, Khalid Al-Boom, il vice amministratore delegato dell'Fdi - costituisce una significativa spinta alle iniziative del governo per rendere Dubai uno dei più competitivi e sostenibili hub d'affari del mondo. Questa visita rafforzerà anche i rapporti a livello governativo e non governativo e promuove lo scambio di buone pratiche". I delegati egiziani hanno visitato le strutture delle imprese locali, del governo e sono state illustrate loro le agevolazioni che vengono forniti agli investitori stranieri che scelgono di operare nell'emirato, in particolare vengono sostenute le imprese innovative, visto l'orientamento di Dubai di spingere l'innovazione per diversificare l'economia al di là dello sfruttamento del petrolio.(ANSAmed).