Marocco: sciopero, a rischio rientri per Festa Sacrificio

RABAT - C'è la festa del Sacrificio e volare in Marocco non è mai stato così caro e così rischioso.

L'agitazione dei piloti della Royal Air Maroc, la compagnia di bandiera, ha cancellato più di 100 voli in queste ultime due settimane, lasciando a terra oltre 20 mila passeggeri, in arrivo per lo più da Francia, Spagna e Italia. Dal 18 luglio, da quando cioè i piloti della Ram hanno incrociato le braccia, le perdite sono calcolate in 20 milioni di Dirham al giorno, pari a oltre un milione e 800 mila euro. Le compagnie low cost sembrano approfittare della situazione: un biglietto di sola andata da un qualsiasi scalo italiano per Marrakech oggi costa più di 300 euro, per tornare a livelli quasi normali (120 euro) solo dopo il 20 agosto, a festa conclusa, quando invece, in media, durante l'anno, il costo è di 40 euro circa. La situazione sui cieli del Marocco, secondo la stampa locale, è ormai fuori controllo; i piloti della Ram chiedono un aumento salariale di 15 mila Dirham (1.400 euro circa); l'amministratore delegato della compagnia Abdelhamid Abdou ha tentato di arginare la protesta, convocando a fine luglio un incontro con la sigla sindacale. Tutto inutile, per l'Associazione dei piloti di linea la discussione non si riapre se non ci sarà l'aumento richiesto: "Per anni siamo stati flessibili e non abbiamo parlato, ma ora la situazione è diventata insopportabile". È a rischio dunque il mese di solito più affollato e redditizio del periodo estivo, sommato al boom di rientri dei marocchini residenti all'estero che raggiungono le famiglie d'origine per la Festa più importante dell'Islam. I piloti, sotto stress per gli orari di lavoro e perché sostengono di essere sotto organico, collegano la crisi alla chiusura nel 2014 del centro di formazione Ram. Da allora, la compagnia è costretta a reclutare all'estero i piloti, a prezzi molto più alti. L'unica replica della Ram è stato un avviso di concorso, lanciato il 2 agosto, per 16 candidati piloti. La selezione è prevista a settembre.