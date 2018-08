'Futurallia Tunisia 2018', forum per lo sviluppo d'impresa Tre giorni di incontri a Tunisi dal 14 al 16 novembre

(ANSAmed) - TUNISI, 9 AGO - Si terrà dal 14 al 16 novembre prossimi, presso l'Hotel Laico di Tunisi, "Futurallia Tunisia 2018", 22ma edizione del Forum internazionale di incontri d'affari per imprenditori e Pmi alla ricerca di alleanze strategiche commerciali, finanziarie e tecnologiche per lo sviluppo delle proprie attività a livello internazionale. Lo rende noto il Delta Center di Tunisi, concessionario esclusivo per l'Italia dell'evento organizzato da Conect International, in collaborazione con Futurallia, che vedrà la partecipazione di imprenditori provenienti da oltre 30 paesi: Canada, Colombia, Usa, Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Avorio, Djibouti, Egitto, Gabon, Guinea, Libya, Mali, Marocco, Senegal, Sudan, Tunisia, Germania, Inghilterra, Bulgaria, Spagna, Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Cina, India, Irak, Giordania, Kuwait, Pakistan, Qatar, Turchia. Durante i tre giorni del Forum sono previsti 8000 incontri per un minimo di 16 b2b personalizzati per ogni azienda partecipante per i seguenti settori merceologici: Energia, Energia rinnovabile, Aeronautica, Aerospaziale, Nautica, Salute e benessere, Formazione, Design e progettazione, Elettronica, Meccanotronica, Componenti elettrici, Biotecnologie, Chimica, Plastica, Ambiente, Costruzioni e materiali da costruzione, Legno, Grande distribuzione, Call center, Tipografie, Editori, Comunicazione, Pubblicità, Industrie Agroalimentari, Agricoltura, Settore automobilistico, Meccanica, Mettallurgia, Prodotti manifatturieri, Servizi alle imprese studio e consiglio, Sport, Divertimento, Cultura, Turismo, Tessile e abbigliamento, Trasporti e logistica. Ad ogni iscritto, oltre a uno spazio sul sito internet Futurallia Tunisia 2018, verrà messo a disposizione un catalogo in linea, dove si potranno visionare tutte le informazioni utili riguardanti l'attività e gli obiettivi delle imprese iscritte e selezionare quelle interessate per gli incontri. Grazie ad un programma informatico specificatamente sviluppato nel corso delle 21 precedenti edizioni, ogni imprenditore riceverà al suo arrivo un programma di incontri (massimo 16) della durata di 30 minuti.(ANSAmed).