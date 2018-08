Fca: in Serbia si conferma primo per export gennaio-luglio Esportate Fiat 500L per 505,9 milioni di euro



successiva (ANSAmed) - BELGRADO, 27 AGO - Il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca), che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si e' confermato primo esportatore in Serbia nel periodo gennaio-luglio di quest'anno. Come ha riferito il ministero delle finanze a Belgrado, l'export di Fca Serbia nei primi sette mesi e' ammontato a 505,9 milioni di euro. Al secondo posto figura il gruppo siderurgico cinese Hbis, proprietario della grande acciaieria di Smederevo, con esportazioni pari a 467,4 milioni di euro, seguito dalla compagnia petrolifera nazionale (Nis) che ha registrato un export di 237,5 milioni di euro. (ANSAmed)

