Serbia: Vucic; bene economia, pil +4,5% in primi sei mesi Disoccupazione sotto 12%, cresce salario medio

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 AGO - Il buono stato dell'economia e delle finanze pubbliche in Serbia e' stato confermato dal presidente Aleksandar Vucic, secondo il quale le performance del paese balcanico sono tra le migliori in Europa. Citato dai media locali, Vucic ha sottolineato che nei primi sei mesi dell'anno in corso il pil e' cresciuto del 4,5%, ponendo la Serbia al terzo posto in Europa insieme all'Ungheria, alle spalle di Irlanda e Polonia. Secondo il presidente inoltre il tasso di disoccupazione e' calato drasticamente risultando per la prima volta al di sotto del 12%, rispetto al 25% di pochi anni fa.



Anche il debito pubblico si e' ulteriormente ridotto a poco piu' del 58% del pil, mentre il salario medio netto e' aumentato risultando in giugno 49.226 dinari, pari a circa 417 euro. Bene anche export e produzione industriale, con il tasso di inflazione che e' risultato in aprile dell'1,1% su base annua. (ANSAmed)