Libia: torna in funzione aeroporto, primo volo è saudita Mitiga è unico scalo della capitale, chiuso da una settimana

(ANSAmed) - IL CAIRO, 7 SET - Con un primo volo dall'Arabia saudita, e' tornato operativo l'aeroporto Mitiga, l'unico scalo in funzione a Tripoli ma chiuso dal 31 agosto a causa degli scontri fra milizie durati nove giorni e cessati con la tregua concordata sotto egida Onu martedì.



"Arrivo di un aereo proveniente dall'Arabia saudita all'aeroporto di Mitiga dopo la sua riapertura seguita al cessate il fuoco a Tripoli", segnala un tweet dell'emittente Libya's Channel.



La riapertura era stata preannunciata ieri dal governo di accordo nazionale del premier Fayez Al Sarraj. "Assicurare l'apertura dell'aeroporto di Mitiga, di tutte le strade della capitale e di quelle che vi confluiscono" era il quinto dei sette punti dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto tre giorni fa.



Lo scalo "Mitiga", sul mare a otto km da piazza dei Martiri, è l'unico in funzione nella capitale libica dato che quello più periferico (25 km) chiamato semplicemente 'Internazionale' è chiuso dal 2014, quando fu danneggiato dai combattimenti quell'estate. Il Mitiga era stato chiuso il 31 agosto, inizialmente per 48 ore, quando gli scontri si erano avvicinati al suo perimetro. (ANSAmed).