Italia-Serbia: amb. Lo Cascio inaugura fabbrica italiana A Zrenjanin primo impianto GLM group. Interscambio verso 4 mld

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 SET - L'Ambasciatore d'Italia Carlo Lo Cascio ha inaugurato oggi il primo stabilimento in Serbia della società italiana GLM group a Zrenjanin, uno dei principali centri industriali della Provincia Autonoma della Vojvodina.



La società, specializzata nella produzione di parti meccaniche per il settore automobilistico, impiega attualmente 68 operai, con l'obiettivo di superare i 100 nei prossimi anni.



A Zrenjanin l'Ambasciatore ha incontrato anche il Sindaco Janjic e si è poi recato in visita presso le altre aziende italiane presenti nell'area. In Vojvodina sono infatti oltre 70 le realtà imprenditoriali italiane, che impiegano circa 11 mila dipendenti, a ulteriore dimostrazione di come le relazioni economiche siano un aspetto determinante del partenariato strategico tra Serbia e Italia. L'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto i 3,9 miliardi di euro lo scorso anno e in base alle statistiche toccherà quest'anno, per la prima volta, i 4 miliardi, oltre l'11% dell'interscambio totale della Serbia con l'estero.



Carlo Lo Cascio ha voluto sottolineare come la presenza italiana in Serbia sia una realtà di riferimento in molteplici settori: tessile, automobilistico, bancario e assicurativo, metallurgico, agricolo. "La nostra forza - ha detto l'Ambasciatore - è quella di riuscire a condividere il nostro modello economico con il management e gli impiegati serbi. Siamo qui per trovare insieme idee e soluzioni per un comune futuro di crescita e benessere". (ANSAmed).