Tunisia:Cooperazione finanzia progetto sviluppo rurale Dono da 5 milioni euro per delegazioni governatorato Tozeur

TUNISI, 17 SET - Migliorare le condizioni di vita della popolazione delle aree di confine nel sud della Tunisia attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze di istituzioni locali e società civile al fine di aumentare la produzione agricola e la diversificazione delle fonti di reddito delle famiglie rurali.



Questo l'obiettivo di un progetto di sviluppo dell'Ufficio regionale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) di Tunisi e della locale ambasciata destinato alle delegazioni di Hazoua e Tamerza, nel governatorato di Tozeur, del quale oggi si è tenuta la cerimonia di firma dell'accordo, presso il ministero degli Affari Esteri tunisino, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia, Lorenzo Fanara e del segretario di Stato per gli Affari Esteri Sabri Bachtobji.



Il progetto verrò realizzato nell'arco di tre anni grazie a una donazione della Cooperazione italiana di 5 milioni di euro, rende noto un comunicato della stessa Aics di Tunisi. A beneficiarne saranno 950 agricoltori del luogo, per un totale di oltre 1100 ettari in 18 aree irrigue.



La firma di questo importante protocollo d'intesa rafforza il sostegno italiano per lo sviluppo delle regioni meridionali, dove la Cooperazione italiana è presente fin dall'inizio della sua attività, dalla fine degli anni '80. Detto progetto, inoltre, integra i valori di decentramento e sviluppo locale introdotti dalla Costituzione tunisina del 2014, a cui l'Italia contribuisce attraverso il suo programma di cooperazione.



