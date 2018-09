Trasporti: premesse per accordi marittimi Italia-Egitto Emerse in forum organizzato da ambasciata ad Alessandria

(ANSAmed) - ALESSANDRIA D'EGITTO, 18 SET - Ipotesi di collaborazione tra istituzioni e imprese di Italia ed Egitto nel settore marittimo, premessa alla conclusione di accordi, stanno emergendo da un forum in corso oggi ad Alessandria d'Egitto dal titolo "Egyptian-Italian dialogue on maritime economy". Lo si è appreso a margine dell'iniziativa organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Egitto e dal Ministero dei Trasporti egiziano in collaborazione con l'Italian Trade Agency (ICE) e la Camera di commercio italiana per l'Egitto.



Vi partecipano di più di cento stakeholders pubblici e privati italiani ed egiziani nel settore marittimo, incluse le Autorità portuali dei due Paesi e le principali società operanti nella cantieristica navale e nelle infrastrutture portuali.



I lavori affrontano tematiche riguardanti trasporti marittimi, logistica, multimodalità e le "numerose opportunità d'investimento in Egitto", come e' stato sottolineato.



Il forum si articola in una seduta plenaria seguita da quattro gruppi di lavoro (ports and shipping; logistic, services and consultancy; shipbuilding; business association) che hanno l'obiettivo di esplorare le opportunità di collaborazione sotto i diversi aspetti coinvolti e di redigere una serie di raccomandazioni operative. Il tutto nella dichiarata prospettiva dello sviluppo di nuove forme di cooperazione economica tra Italia ed Egitto nel quadro di una partnership strategica tra i due Paesi.



Il forum si tiene presso l'Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport di Abu Quier, area est di Alessandria, e si inquadra in un workshop organizzato dalla stessa Arab Academy sulla strategica iniziativa commerciale cinese "Belt Road Initiative" (BRI ) e sul ruolo del Mediterraneo in questa "Nuova Via della Seta". (ANSAmed).