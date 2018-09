Trasporti: Spagna, via libera ad alta velocità privata Su linea Madrid-Montpellier,con fermate a Saragozza e Barcellona

(ANSAmed) - MADRID, 18 SET - La Comision Nacional de los Mercados y la Comptetencia (Cnmc), l'authority spagnola per la concorrenza, ha dato il via libera al primo servizio privato ferroviario di alta velocità fra Madrid e Barcellona. Fa parte della linea di collegamento internazionale fra Madrid e Montpellier, in Francia, promossa dall'impresa Intermodalidad de Levante (Ilsa). Lungo il tragitto, che prevede due fermate a Saragozza e Barcellona, la compagnia privata sarà in concorrenza con la linea gestita da Renfe, l'operatrice a partecipazione statale.



In un comunicato in risposta alla richiesta di Ilsa, la Cnmc rileva che si tratta di una connessione internazionale liberalizzata dalla Commissione Europea, che amplia il mercato e migliora l'offerta commerciale esistente, con tempi di viaggio del 10% inferiori agli attuali e prezzi competitivi.(ANSAmed).