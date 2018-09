Porti: Venezia, verso MoU con dogane Alessandria d'Egitto

ALESSANDRIA D'EGITTO - Il Porto di Venezia sta lavorando a un memorandum d'intesa con le dogane di Alessandria d'Egitto nella prospettiva di una collaborazione "spinta" con quelle di tutto l'Egitto. Lo ha segnalato all'ANSA il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, Pino Musolino, sottolineando che l'operazione si inquadra nel ruolo di Venezia quale porto di attracco finale della Nuova Via della Seta che la Cina sta impostando passando appunto anche attraverso l'Egitto e il suo Canale di Suez.

"Abbiamo già intavolato un discorso per poi arrivare alla firma di un MoU con le dogane di Alessandria in prima battuta, ma poi vediamo se riusciamo a farlo anche con quelle egiziane in generale,", ha detto Musolino a margine del forum ad Alessandria d'Egitto dal titolo "Egyptian-Italian dialogue on maritime economy".

Lo scopo, ha aggiunto, e' quello di "scambiare buone pratiche e soprattutto mettere in piedi forme di collaborazione piu' spinta transdoganale e transfrontaliera".

"Abbiamo delle linee di navigazione ben avviate con Alessandria, Damietta, Porto Said", ha ricordato fra l'altro Musolino "e su questo continuiamo a lavorare verificando quale sono le possibilità di ottimizzare - in un'ottica di win-win, come dicono i cinesi - le relazioni e gli scambi tra l'Egitto e l'Italia".

"Noi non possiamo non cogliere le sollecitazioni, e anche le intuizioni, che i cinesi hanno lanciato con la 'Belt and road initiative'" ha detto il capo dell'Authority portuale veneziana riferendosi ala "Nuova via della Seta". "Perche' - ha aggiunto - all'interno di questo grande disegno infrastrutturale e di commercio il passaggio attraverso il Canale di Suez e l'Egitto e' fondamentale".