Economia e ambiente al centro della Naples Shipping Week Al via sei gionata di riflessione con operatori internazionali

(ANSAmed) Napoli, 24 set - Infrastrutture per lo sviluppo della Blue Economy, formazione e lavoro nel mondo marittimo, tutela delle aree marine protette, la situazione dei cantieri navali. Sono questi alcuni dei temi della prima giornata della Naples Shipping Week che parte oggi a Napoli, dove resterà fino al 29 settembre, offrendo un ampio momento di riflessione su tutto quanto riguarda la navigazione, i porti e la situazione marittima nel Mediterraneo. La terza edizione della Naples Shipping Week presenta un fitto palinsesto di eventi scientifici e culturali aperti alla cittadinanza e promossi da Università, Enti di Ricerca e associazioni: l'iniziava, realizzata su iniziativa del Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo, parte oggi con la conferenza "La Ricerca Marina a supporto delle sostenibilità Blu", organizzata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale per la Crescita Blu e l'Istituto Idrografico della Marina. L'Università Parthenope ospita invece il convegno Formazione e lavoro nel mondo marittimo che analizzerà il tema della formazione nel mondo marittimo presentando ai giovani di Napoli i numerosi sbocchi lavorativi nella propria città legati alla risorsa Mare.



Tra le iniziative collaterali spicca la mostra "Gli arsenali monumentali del Mediterraneo. Recupero e valorizzazione delle aree portuali", organizzata dal Museo del Mare di Napoli al Molo San Vincenzo in collaborazione con il CNR-ISSM e l'Ordine Ingegneri, che offrono una panoramica sulle città di mare che hanno avuto un arsenale, una monumentale costruzione entrata a far parte della storia delle varie marinerie del Mediterraneo.



Ci sarà spazio anche per l'ambiente nel workshop "La Guardia Costiera a tutela delle Aree Marine protette della Campania".



Alle 10.00 il Collegio Nazionale dei Capitani organizzerà il convegno Tutela delle acque portuali da inquinamento presso il Centro Congressi della Stazione Marittima. In occasione della settimana dello shipping, arriva a Napoli anche la nave scuola "Amerigo Vespucci", il veliero simbolo della Marina Militare, che il 27 settembre ospiterà il convegno organizzato da Marevivo "Blue Jobs - dall'archeologia subacquea alla tutela ambientale".