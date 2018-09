Tunisia:da Banca mondiale versamento prestito 412,3 mln euro Per investimenti,competitività,inclusione e energia

(ANSAmed) - TUNISI, 24 SET - La Banca mondiale ha versato alla Tunisia un sostegno al bilancio statale pari a 412,3 milioni di euro, in forma di prestito alle politiche di sviluppo intitolato "Investimenti, competitività, economia sociale e inclusione finanziaria". Si tratta dell'incasso materiale di un prestito concesso alla Tunisia il 27 giugno scorso, a condizioni di favore, che prevedono il rimborso della somma in 28 anni di cui 5 di grazia, si legge in un comunicato della Banca mondiale.



Questo importo mira alla promozione degli investimenti privati, allo sviluppo dell'economia sociale e solidale e al miglioramento dell'efficienza energetica della Tunisia.



(ANSAmed).