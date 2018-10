Tunisia: cala produzione fosfati, -25% rispetto a 2017 Crisi dovuta a blocco attività settore per proteste

(ANSAmed) - TUNISI, 4 OTT - Dall'inizio dell'anno alla fine del mese di settembre la produzione di fosfati in Tunisia è scesa a 2,6 milioni di tonnellate, rispetto alle 3,3 milioni dello stesso periodo del 2017, con un calo del 25%. Questo risultato ''deludente'' è da ricondurre, secondo Ali Houchati, responsabile della comunicazione della Compagnia dei fosfati di Gafsa (Cpg), principale azienda pubblica che gestisce lo sfruttamento e l'estrazione dei fosfati nel Paese nordafricano, ''al parziale blocco delle attività del settore all'inizio dell'anno dovuto alle proteste per i risultati di un concorso per assunzioni in azienda'', seguito da altri momenti di protesta sporadici. Per questi motivi, secondo Houchati, gli obiettivi di produzione stimati per il 2018 a 6 milioni di tonnellate di prodotto, diventano a questo punto difficilmente realizzabili.



Dal 2011, la produzione media di fosfati della Cpg non supera il 40% dei livelli del 2010, quando era di circa 8 milioni di tonnellate. (ANSAmed).