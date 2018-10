A Cremona tavola rotonda 'Dialogare nel Mediterraneo'

(ANSAmed) - ROMA, 5 OTT - Si svolgerà a Cremona domani, 6 ottobre, l'Incontro "Dialogare nel Mediterraneo - Il linguaggio del business" (Palazzo Comunale, Sala Consulta- Piazza del Comune 8, ore 10:30), nell'ambito del IV Premio Internazionale "Gherardo da Cremona".



Gherardo, illustre cremonese, grande traduttore medievale dall' arabo in latino, contribuì alla integrazione delle conoscenze scientifiche e mediche particolarmente sviluppate dalla cultura araba nella cultura europea. Il premio intende riconoscere il lavoro dei traduttori, oggi come ieri fondamentale nel dialogo tra i paesi.



Avere linguaggi in comune nel Mediterraneo - si legge in un comunicato dell'evento promosso da Businessmed e Confindustria Assafrica e Mediterraneo - è importante per comprendersi e dialogare, anche nel business. Oggi come alcuni secoli fa, quando nella regione si usava il "Sabir" nei porti, sulle navi e nelle transazioni commerciali, una "lingua franca" formata prevalentemente da un lessico italiano, spagnolo, arabo e turco.



Analogamente nel business, ancora oggi il ruolo della traduzione nelle trattative e nei contratti è di fondamentale importanza al fine di evitare malintesi e conflittualità e stabilizzare il rapporto di partnership tra imprese e con le Amministrazioni dei Paesi in cui si svolge l'attività. Per questo il lavoro di Gherardo da Cremona ha ispirato un momento di incontro e riflessione sull'importanza che la comparazione linguistica, anche tecnica, svolge per il business, attraverso la costante necessità di esatta comprensione nei contatti e nei contratti, rivelandosi sempre più base comunicativa condivisa ed essenziale per l'attività di impresa. Sarà presente a Cremona per la prima volta Saida Neghza-Algeria, Presidente di Businessmed, la "Confindustria delle Confindustrie sudmediterranee", la Segretaria Generale Jihen Boutiba Mrad, Filippo Codara, Vice Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, la Rappresentanza internazionale del Sistema Confindustria specializzata per il supporto alle imprese in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente, insieme a Serena Ruggeri, Vice Presidente per l'Internazionalizzazione dell'Associazione Industriali di Cremona e il Sindaco Gianluca Galimberti in rappresentanza del Comune di Cremona. L'Incontro costituisce una rara occasione per conoscere le politiche imprenditoriali sudmediterranee e le azioni ed i progetti che Businessmed sta portando avanti, in particolare per la costruzione di reti di business tra imprese dei Paesi Nord e Sud Mediterranei. Al termine della Tavola Rotonda avranno luogo gli incontri bilaterali con Businessmed e Confindustria Assafrica & Mediterraneo. (ANSAmed).