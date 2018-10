Qatar: free zone 3mld dollari per attrarre società straniere

(ANSAmed) - ROMA, 11 OTT - Il Qatar pianifica di investire tre miliardi di dollari per attrarre società straniere nelle nuove free zones che apriranno nell'emirato. Lo riporta The Peninsula.



"Stiamo cercando prima l'investitore fondamentale e stiamo mettendo su come incentivo un fondo di sviluppo e di investimenti diretti esteri da tre miliardi di dollari" ha dichiarato Ahmad Mohammed Al Sayed, Presidente dell'Autorità per le Free Zones del Qatar, aggiungendo che potrebbe raggiungere anche la cifra di cinque miliardi di dollari. "Il Qatar ha raggiunto un livello di sviluppo dopo aver costruito l'infrastruttura fisica, sociale ed economica, per cui siamo pronti ad accogliere gli stranieri più talentuosi per vivere con noi e lavorare e gestire i loro affari da qui" ha aggiunto Al Sayed. (ANSAmed).