Energia: 40 pmi della filiera oil&gas in missione in Kuwait Al via due giorni di incontri organizzati da Sace Simest

(ANSAmed) - KUWAIT CITY, 15 OTT - Prende il via oggi la missione di business matching dedicata alle imprese della filiera dell'Oil&Gas in Kuwait, organizzata da Sace Simest (Gruppo CDP) in collaborazione con Ice-Agenzia e l'Ambasciata italiana. Attraverso un intenso programma di incontri, le imprese saranno messe in contatto con i Procurement Team delle principali filiali della Kuwait Petroleum Corporation e con più di 25 altri potenziali partner locali. Saranno inoltre coinvolte in seminari su aspetti legali e normativi fondamentali per intrattenere rapporti commerciali nel Paese, si legge in una nota del Gruppo CDP. L'iniziativa fa seguito all'operazione recentemente realizzata da SACE nell'ambito di "Push Strategy": per sostenere l'assegnazione di forniture ad aziende italiane, SACE ha garantito alla Kuwait National Petroleum Corporation (gruppo KPC) una linea di credito da 625 milioni, subordinata proprio all'organizzazione di incontri con finalità di business matching riservate ad imprese italiane. L'elevato numero di adesioni è stato reso possibile anche dalla collaborazione di Sace con SupplHI, piattaforma digitale sviluppata per facilitare l'incontro tra offerta e domanda, connettendo fornitori e buyers, di diversi comparti industriali.(ANSAmed).