Economia Blu: a Biserta Forum de la Mer il 20 e 21 ottobre Evento conclusivo della 'Stagione blu'

(ANSAmed) - TUNISI, 16 OTT - Uno studio strategico approfondito sull'economia blu sostenibile della Tunisia sarà presentato al "Forum de la Mer - Bizerte 2018, incontri euromediterranei sull'economia blu sostenibile" che si terrà il 21 e il 21 ottobre a Biserta. Il Forum concluderà l'iniziativa "La Saison Bleue", che ha visto lo svolgimento di quasi 150 eventi sulle coste tunisine per un periodo di quattro mesi, dal 15 giugno al 30 ottobre 2018. Il forum di due giorni sarà anche un'opportunità di scambio tra esperti e incontri con il grande pubblico. La prima giornata verrà dedicata a workshop tematici tra esperti e parti interessate di tutto il bacino del Mediterraneo per consentire lo scambio di competenze e l'emergere di una serie di raccomandazioni su quattro temi principali. Questioni legate all'ambiente marino (ambientali, erosione costiera, sviluppo costiero, inquinamento marino, risorse energetiche), industrie, investimenti e infrastrutture marittime (costruzione navale, trasporto marittimo, pesca, attività portuali), i nuovi confini del mare (prospettive a lungo termine, impatto delle nuove tecnologie, Big Data, Internet of Things, robotica, biotecnologie, cavi sottomarini), tempo libero e cultura marittima (ecoturismo, vela, patrimonio, archeologia, pratiche sportive). Inoltre, durante la seconda giornata, sarà organizzata una sessione plenaria che riunirà figure politiche ed emblematiche nel campo dell'ambiente e del mondo del mare. Il forum si chiuderà con una sessione conclusiva alla quale sono stati invitati il ​​primo ministro tunisino, Youssef Chahed, e il ministro francese dell'Europa e degli Esteri, Jean-Yves Le Drian. In programma al vecchio porto di Biserta anche attività culturali e momenti artistici e ludici (mostre, gastronomia, animazioni nautiche, proiezioni), aperti al grande pubblico. "La Tunisia, per la sua posizione strategica e le sue relazioni con il bacino del Mediterraneo, si distingue come il luogo privilegiato per stabilire un importante incontro annuale dedicato al mare in tutti i suoi aspetti, e più in particolare a Biserta, la città settentrionale dell'Africa dotata di un eccezionale patrimonio ecologico, culturale e marittimo e che in pieno sviluppo ", si legge nel comunicato stampa di presentazione dell'evento. (ANSAmed)