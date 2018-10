Bosnia: da Bei 25mln euro a sostegno piccole e medie imprese A Sarajevo firmato accordo per prima tranche di 15 mln euro

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 OTT - La Banca europea degli investimenti (Bei) ha deciso di concedere un prestito di 25 milioni di euro alla banca Raiffeisen Leasing di Bosnia-Erzegovina con l'obiettivo di favorire finanziamenti a piccole e medie imprese (pmi) del Paese balcanico. Come ha riferito la Bei in un comunicato, Raiffeisen Leasing userà il prestito per finanziare progetti di investimento di societa' operanti nei campi dell'industria, del turismo, dell'agricoltura e dei servizi, incoraggiando in particolare investimenti a sostegno dell'occupazione giovanile nell'ambito del programma European Youth Employment and training per i Balcani occidentali (Eyet). Le autorita' locali potranno beneficiare dei prestiti anche per finanziare investimenti nei settori della protezione ambientale, della sanita' e dell'istruzione. Secondo stime della Bei, il prestito andra' a sostegno di circa 445 piccole e medie imprese e di 4.450 posti di lavoro (comprensivi di quelli gia' esistenti e di quelli nuovi creati). Un accordo per l'erogazione di una prima tranche di 15 milioni di euro - ha reso noto la Bei - e' stato firmato oggi a Sarajevo da Matteo Rivellini, responsabile Bei per i Balcani occidentali, Croazia e Slovenia, e Karlheinz Dobnigg, ceo di Raiffeisen Bank di Bosnia-Erzegovina, che hanno espresso entrambi grande soddisfazione per il prestito, destinato allo sviluppo delle piccole e medie imprese e a creare nuovi posti di lavoro in Bosnia-Erzegovina. Finora la Bei ha concesso prestiti a Pmi in Bosnia-Erzegovina, attraverso banche locali, per un totale di 710 milioni di euro. Nel 2017 la Bei ha finanziato Pmi in tutto il mondo per complessivi 29,6 miliardi di euro, sostenendo 285.800 imprese che impiegano 3,9 milioni di persone.



(ANSAmed).