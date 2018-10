Egitto: ministro, per Italia il Cairo è porta verso Africa Lo riferisce Al Ahram dopo missione imprenditoriale Ismaa

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 OTT - "La possibilità di profittare del mercato egiziano come asse industriale e d'esportazione per le industrie italiane verso i mercati dei paesi africani, del Medio Oriente e del Golfo" è stata evocata dal ministro del Commercio e Industria egiziano Amr Nassar incontrando le aziende partecipanti alla missione imprenditoriale organizzata dall'Ismaa, dall'Istituto Mediterraneo per l'Asia e l'Africa. Lo riferisce oggi il quotidiano Al Ahram riferendosi a un incontro svoltosi al Cairo nei giorni scorsi.



Il ministro "ha detto che ci sono grandi opportunità di cooperazione fra l'Egitto e l'Italia, soprattutto visto che" il paese nordafricano "sta realizzando attualmente un piano integrato di rafforzamento della cooperazione industriale e commerciale", riferisce ancora il giornale.



"Nassar ha indicato che il ministero punta ad attirare le piccole e medie imprese italiane sul mercato egiziano", scrive inoltre Al Ahram. (ANSAmed).