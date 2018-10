Tunisia: al via programma perforazione 20 pozzi petroliferi Giacimento Nouara nel sud in produzione da giugno 2019

(ANSAmed) - TUNISI, 23 OTT - L'Ente tunisino per le attività petrolifere (Etap) ha annunciato il lancio di un programma per i prossimi due anni per la perforazione di 20 pozzi, con l'obiettivo di aumentare la produzione di greggio nel Paese. Lo ha detto il suo vice direttore generale, Abdelwaheb Khamassi, in apertura della conferenza sull'esplorazione e la produzione di idrocarburi in Tunisia, che proseguirà sino a domani, precisando che l'Etap è un socio non operatore in quasi il 90% delle concessioni. ''Attualmente abbiamo in fase di sviluppo tra i 30 e i 35 pozzi petroliferi che consolideranno le riserve della Tunisia.



La nostra partecipazione garantisce tra i 70 mila e gli 80mila barili, che coprono meno del 50% delle nostre esigenze. Ma i progetti in corso contribuiranno ad aumentare la produzione'', ha affermato ancora Khamassi, annunciando inoltre che il grande giacimento di Naouara, nel sud della Tunisia, sarà operativo nel giugno 2019. La Conferenza sull'esplorazione e la produzione di idrocarburi in Tunisia è organizzata dall'Etap per presentare gli ultimi sviluppi del settore, sulla base delle più recenti relazioni, degli studi e delle ricerche affidate a esperti tunisini e stranieri, con l'obiettivo di promuovere l'esplorazione degli idrocarburi in Tunisia. La produzione tunisina di idrocarburi dal 2011 si è dimezzata per arrivare ad una media giornaliera di circa 40 mila barili di petrolio (erano appunto 80 mila nel 2010). (ANSAmed).