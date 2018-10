Tunisia:benefici per 50mila famiglie rurali da progetti Ifad Grazie ad un approccio territoriale partecipativo e integrato

(ANSAmed) - TUNISI, 23 OTT - Grazie ai progetti di sviluppo finanziati dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), ben 50.000 famiglie rurali tunisine hanno potuto godere negli ultimi anni di migliori condizioni di vita. E' il dato piu' rilevante che emerge dalla relazione dell'Ufficio indipendente di valutazione dell'Ifad (Ioe), presentata ufficialmente a Tunisi, comprendente la valutazione di sei progetti attuati tra il 2003 e il 2018 per un valore totale di 248 milioni di dollare, di cui 105 mln finanziati dall'Ifad.



Detti progetti hanno infatti contribuito a migliorare le condizioni di vita e la povertà nelle zone rurali attraverso sostanziali investimenti nella gestione delle risorse naturali e nelle infrastrutture socioeconomiche. In particolare, secondo il rapporto, l'approccio territoriale partecipativo e integrato dell'Ifad, ha potenziato le comunità rurali in cui 50.000 famiglie hanno partecipato alla pianificazione e alla gestione di investimenti socio-economici e produttivi. Il programma finanziato dall'Ifad, si legge ancora nel rapporto, ha ottenuto risultati "notevoli" di gestione delle risorse ambientali e naturali. Ad esempio, i progetti hanno contribuito a combattere il degrado del suolo su 35.600 ettari e sviluppato infrastrutture di irrigazione su 3.600 ettari di terreni agricoli. Circa 167.800 ettari di pascoli sono poi stati recuperati grazie al rinfittimento con pascolo differito in accordo con i proprietari di terreni e bestiame, in interventi che, stimolando la produttività e la diversificazione agricola, contribuiscono anche ad aumentare i redditi nelle aree rurali.



"L'Ifad e la Tunisia lavorano insieme da quasi 40 anni", ha dichiarato Khalida Bouzar, direttore regionale dell'Ifad per il Vicino Oriente, il Nord Africa, l'Asia centrale e l'Europa, aggiungendo che "l'Ifad ha mostrato il suo vantaggio comparato nel puntare sugli agricoltori più vulnerabili e nella creazione di occupazione rurale: presenza a lungo termine e stretto monitoraggio hanno migliorato la sostenibilità e l'impatto dei nostri progetti". (ANSAmed).