Fca: in Serbia si conferma al top per export primi nove mesi Esportate Fiat 500L per 599,6 milioni di euro



successiva (ANSAmed) - BELGRADO, 25 OTT - Fca, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si e' confermato primo esportatore in Serbia anche nei primi nove mesi di quest'anno.



Come ha riferito il ministero delle finanze a Belgrado, nel periodo gennaio-settembre Fca Serbia ha esportato auto per un valore di 599,6 milioni di euro. Al secondo posto il gruppo siderurgico cinese Hbis, proprietario dell'acciaieria di Smederevo, che ha fatto registrare un export nello stesso periodo di 581,4 milioni di euro, seguito dalla compagnia petrolifera nazionale serba Nis, che ha esportato merce per 346,6 milioni di euro. (ANSAmed)

