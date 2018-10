Turismo: compagnie low cost aprono nuove rotte su Giordania

(ANSAmed) - AMMAN, 26 OTT - Il lancio di nuove rotte operate dalle compagnie low cost dall'Europa potrebbe sostenere la ripresa del turismo in Giordania. I tour operator e l'industria dell'accoglienza nel Paese hanno infatti accolto con entusiamo i programmi di sbarco in Giordania di Ryan Air, Norway Airlines e Easy Jet, ma anche di alcune compagnie aeree russe che porteranno una forte impennata degli arrivi dei turisti diretti alle principali località turistiche come la città antica di Petra, la città portuale di Aqaba e il deserto del Wadi Rum. "Questi nuovi voli - ha sottolineato Ala al Hindi, direttore del digital marketing all'Ente Giordano del Turismo - abbasseranno i costi per volare dall'Europa alla Giordania e ci aspettiamo un aumento degli arrivi. In questo periodo ci stiamo impegnando per migliorare l'offerta turistica per venire incontro ai diversi gusti di ogni tipo di viaggiatore". Dal 1 novembre arriveranno ad Amman 26 voli settimanali di Ryanair da Italia, Polonia, Cipro, Lituania, Belgio, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca. La compagnia low cost volerà anche verso Aqaba, sul Mar Rosso, da Grecia, Italia, Bulgaria e Germania. EasyJet nel giro di due settimane inizierà ad operare due voli a settimana da Londra e Berlino verso Aqaba e Amman, mentre Norwegian Airlines, che ha già due voli settimanali per Amman, partirà presto con una nuova rotta da Copenaghen ad Aqaba. I dirigenti dell'ente del turismo hanno sottolineato che è necessario migliorare i servizi da parte degli operatori: "Il governo deve implementare - ha detto Hourani - un forte sistema di monitoraggio sugli alberghi e i ristoranti per costruire una buona reputazione per la Giordania tra i turisti e gli operatori del sistema". Secondo le stime, i voli dall'Europa alle principali destinazioni in Giordania scenderanno da una media di 600 dollari a 150 dollari. (ANSAmed).