Brics, ambasciatori discutono cooperazione, ruolo Italia Dibattito organizzato a Roma da Sioi ed Eurispes

(ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - Un dibattito sui risultati dell'ultimo vertice Brics a Johannesburg del luglio 2018, si è svolto oggi presso la Sioi, organizzato da Ambasciata della Repubblica del Sudafrica in Italia, Sioi ed Eurispes, con il patrocinio della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo (Ride-Aps) e della Rete Italiana della Fondazione Anna Lindh.



Dopo l'introduzione del Presidente della Sioi, Franco Frattini e del Presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara, l'ambasciatore Shirish M. Soni, in rappresentanza della presidenza di turno Brics del Sud Africa, ha illustrato Le nuove aree di cooperazione e sviluppo globale dei Brics decise al 10.mo Vertice destinate ad avere nel prossimo futuro un notevole impatto sulla scena internazionale su aree e settori di primario interesse anche per l'Italia. L'Ambasciatore della Repubblica popolare cinese Ruiyu Li ha invece evidenziato, alla luce del primo decennio di attività, l'impatto dei Brics su governance economica e finanziaria; l'Ambasciatore del Brasile, Antonio De Aguiar Patriota, ha focalizzato il proprio intervento sul multilateralismo e la riforma della architettura della governance globale; Pavel Knyazev, Vice direttore del Dipartimento di programmazione delle politiche del Ministero degli Affari esteri e Responsabile delle trattative Bi per la Federazione russa, ha evidenziato il contributo BRICS in tema di Pace e sicurezza, in particolare nelle aree turbolente del Mediterraneo e Medio Oriente; il Vice Capo Missione dell'Ambasciata dell'India a Roma, Gloria Gangte, ha messo in risalto l'azione Brics nel campo della cooperazione diretta tra i popoli.



Dopo la Prima Sessione, dedicata ai Rapporti degli Ambasciatori Bilaterali e Multilaterali Brics, moderata da Franco Frattini, è cominciata la Seconda Sessione, moderata da Marco Ricceri (Eurispes), con l'intervento di Dario Fabbri, docente Sioi e Consigliere scientifico di Limes, che ha analizzato la dimensione geopolitica dei Brics. Enrico Molinaro, Presidente di Prospettive Mediterranee e Segretario Generale della Ride-Aps, Capofila della Rete Anna Lindh in Italia, ha concluso il dibattito tra gli esperti presentando l'acquis dei risultati del Laboratorio di ricerca sui Brics di Eurispes, prospettando una proposta per l'istituzione di un Forum permanente Italia-Brics, un innovativo strumento di ricerca policy-oriented in collaborazione con il coordinamento BRICS su temi euro-mediterranei. (ANSAmed).