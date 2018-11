Croazia:in crescita traffico aereo, +10,5% passaggeri 8 mesi Grazie a ottimi risultati turismo, incremento voli low-cost

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 2 NOV - Il traffico aereo in Croazia registra quest'anno una forte crescita, e nei primi otto mesi ha visto un incremento del numero dei passeggeri del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo riferisce l'Istituto per la statistica nazionale a Zagabria (Dzs).



Fino all'inizio di settembre i nove aeroporti croati hanno visto un flusso di 7,5 milioni di passeggeri. Solo nel mese di agosto il traffico aereo ha registrato 1,8 milioni di passeggeri, il 7,6% in più in confronto all'agosto dell'anno scorso. Questa importante crescita è dovuta ai risultati turistici da record e ai molti voli stagionali della compagnie aeree low-cost che negli ultimi anni collegano gli aeroporti sulla costa croata con città europee.



Per questo la crescita più forte riguarda proprio gli scali aeroportuali delle città costiere, in particolare Dubrovnik, Spalato e Pola. (ANSAmed).