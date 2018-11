Arabia Saudita: expo su armi per rilancio immagine regno

BEIRUT - Si è aperta a Gedda, Arabia Saudita, l'Esposizione internazionale di armamenti e tecnologie militari intitolata "per sicurezza nazionale e la prevenzione del rischio", come riferisce oggi l'agenzia governativa saudita Spa. All'evento, che durerà fino a domani, partecipano circa 130 aziende del settore provenienti da più di 20 paesi, tra cui occidentali. Per le autorità saudite, incarnate nella figura del principe ereditario Muhammad ben Salman, da un mese sotto accusa per l'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, l'evento di Gedda è un'occasione per rilanciare l'immagine del regno del Golfo su scala internazionale e ribadire la volontà di Riad di attrarre investimenti stranieri.



A margine dell'esposizione si terranno due "conferenze-chiave", a cui parteciperanno analisti ed esperti arabi e occidentali. La prima conferenza è dedicata alla "Sicurezza del pellegrinaggio" (Hajj) nei luoghi santi dell'Islam, che si trovano in Arabia Saudita. La seconda conferenza è dedicata alla creazione delle "Smart Safe Cities", le cosiddette città intelligenti e sicure, che Riad intende sviluppare con investimenti stranieri in alcune regioni del regno.