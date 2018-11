Serbia: eventi Settimana Cucina Italiana in varie città In vetrina la dieta mediterranea dal 19 al 25 novembre

(ANSAmed) - BELGRADO, 13 NOV - La terza edizione consecutiva della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si svolgerà in Serbia - a Belgrado, Novi Sad, Niš e Subotica - dal 19 al 25 novembre prossimi. Tra le numerose attività previste, vi saranno seminari su prodotti tipici italiani e del territorio, dimostrazioni culinarie di grandi chef, workshop didattici sulla cucina italiana, una mini-fiera di due giorni per la promozione dei prodotti italiani di qualità, e una serata speciale dedicata alla "cucina ad alta quota". Inoltre, per due settimane a partire dal 15 novembre i supermercati Maxi (principale sponsor dell'evento) in Serbia promuoveranno i prodotti italiani. Infine, proseguendo la tradizione degli anni scorsi, 28 ristoranti distribuiti tra Belgrado, Novi Sad, Subotica e Niš offriranno, sempre dal 19 al 25 novembre, dei menu di degustazione tutti italiani appositamente dedicati alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.



L'evento inaugurale della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Serbia si terrà la sera del 19 novembre presso l'Hotel Hyatt Regency. L'evento sarà preceduto da un conferenza stampa dove sarà distribuito il programma e verranno condivisi maggiori dettagli.



Per la terza Settimana della Cucina l'Italia promuoverà più di 1000 eventi attraverso 296 missioni diplomatiche nel mondo.



Il tema di quest'anno è la "dieta mediterranea", che rende l'Italia uno dei Paesi con l'alimentazione più sana a livello globale. La Settimana della Cucina Italiana del Mondo in Serbia è organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura (IIC), l'Agenzia per il Commercio Estero (ICE), la Camera di Commercio Italo-Serba (CCIS), Confindustria Serbia, il Consolato onorario a Subotica insieme al Centro Culturale Piazza Italia, e con il sostegno di sponsor italiani e serbi. (ANSAmed).