Tunisia: export olio d'oliva,170mila tonnellate nel 2018/19

(ANSAmed) - TUNISI, 15 NOV - Le esportazioni di olio di oliva tunisino per la stagione 2018/2019 raggiungeranno un volume di circa 170 mila tonnellate, con ricavi stimati tra 1,6 e 1,8 miliardi di dinari (equivalenti a 580 milioni di euro). Lo rende noto il direttore dell'Ufficio dell'Olio tunisino (Onh), Chokri Bayoudh, all'agenzia Tap precisando che "questo significativo volume si basa sulla produzione prevista per la prossima stagione, stimata in circa 140 mila tonnellate, che si va ad aggiungere alle scorte della passata stagione (da 50 a 60 mila tonnellate), caratterizzata da una forte siccità con un calo di oltre la metà della produzione.



Il buon risultato di questa stagione, ha detto Bayoudh, è da attribuire anche al rafforzamento delle colture irrigate, grazie all'entrata in servizio di nuovi impianti di irrigazione. La Tunisia ha prodotto 325 mila tonnellate di olio d'oliva nella passata stagione, mentre le esportazioni hanno raggiunto le 215 mila tonnellate, per un corrispettivo di 2.146 miliardi di dinari, superando le previsioni di questa stagione stimata a 200 mila tonnellate ed entrate per 2 miliardi di dinari, secondo Bayoudh.



Per quanto riguarda il contingente di esportazione di olio d'oliva dalla Tunisia verso l'Unione europea (Ue), il direttore dell'Onh ha ricordato che la Tunisia ha raggiunto le 56.700 tonnellate all'anno esenti da dazi doganali, precisando che questa quota è rimasta invariata da diversi anni, e affermato che la Tunisia ha presentato una richiesta all'Ue per aumentare la propria quota esente da dazi nella scorsa stagione, visto in particolare la produzione di olio significativa. Il mercato europeo è il più grande mercato di olio d'oliva per la Tunisia e da solo occupa il 60% della produzione internazionale di olio d'oliva.(ANSAmed).