Tunisia-Libia: verso accordo petrolio in cambio beni consumo Annuncio del ministro Esteri di Tunisi in Commissione Parlamento

(ANSAmed) - TUNISI, 16 NOV - Una delegazione tunisina è attualmente in Libia per finalizzare un accordo che prevede lo scambio di petrolio libico con beni di consumo della Tunisia. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Tunisi, Khemaies Jhinaoui, nel corso di un'audizione alla commissione per i Diritti, le libertà e le relazioni esterne del parlamento, precisando che "i colloqui sono ancora in corso ma che con i fratelli libici è stato concordato un ritorno alle operazioni di scambio di petrolio con beni di consumo". Nei mesi scorsi una dichiarazione del ministro tunisino del Commercio Omar Behi, che aveva preannunciato un accordo del tipo "Oil for food" con la Libia, aveva causato malumori con la controparte libica costringendo il governo tunisino a chiarire le parole del ministro. (ANSAmed).