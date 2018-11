Giordania: annullato accordo commerciale Fta con Turchia Imposte tasse sui prodotti importati dalla Turchia

(ANSAmed) - AMMAN, 22 NOV - La Giordania ha imposto oggi tasse sui prodotti importati dalla Turchia, un provvedimento che segue l'annullamento dell'Accordo di libero commercio (Fta) già annunciato quest'anno. Le tasse che saranno imposte sui prodotti importati dalla Turchia dovrebbero essere comprese fra 15-30 per cento.



Secondo alcuni osservatori la mossa è riconducibile ad una alleanza anti-turca fra diversi Paesi del Golfo. In Giordania viene affermato che il Fta ha danneggiato la industria locale a beneficio della Turchia. Quell'accordo, sottoscritto nel 2011, ha accresciuto le importazioni dalla Turchia a danno della produzione giordana che non e' stata in grado di competere con i prodotti turchi i quali beneficano di sussidi da parte delle autorita' di Ankara. (ANSAmed).