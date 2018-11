Leonardo: Profumo, inaugurato a Izmir centro controllo mare (2)

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Il sistema inaugurato oggi a Izmir "consentirà - spiega Leonardo - di monitorare il traffico marittimo dell'area. La soluzione è composta da due sottosistemi: il Vessel Traffic Services System Regionale (RVTSS) che monitora i golfi di Izmit, Izmir e Mersin, caratterizzati da un intenso traffico navale di merci e persone; il Vessel Traffic Management Centre (VTMC) installato ad Ankara, grazie al quale è possibile disporre di un quadro integrato e completo del traffico in mare. Il primo sito di Izmit è stato ufficialmente aperto a novembre 2016".



Il sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Management System - VTMS) di Leonardo, indica ancora la società, "è la soluzione tecnologicamente più avanzata oggi disponibile sul mercato. Garantisce la sicurezza delle coste e dei confini marittimi di ampie aree geografiche e il monitoraggio dell'ambiente marittimo e supporta le operazioni di soccorso e ricerca in mare. Il VTMS è disponibile in versione fissa e mobile ed è in grado di assicurare la copertura e la gestione di vaste zone, come il bacino del Mediterraneo che, con oltre 7000 kilometri di costa monitorati, rappresenta l'applicazione più ampia del sistema.(ANSA).