Leonardo: Profumo, inaugurato a Izmir centro controllo mare

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nell'area del Mediterraneo "pensiamo all'Algeria dove abbiamo un accordo per lo sviluppo in loco di elicotteri, e pensiamo alla Turchia con la quale lavoriamo sempre nel mondo degli elicotteri ma ci sono anche altre attività", dice l'Ad di Leonardo, Alessandro Profumo, che interverrà domani alla conferenza internazionale dei 'Med Dialogues' di Roma. "In Turchia - annuncia - abbiamo avviato un centro di controllo su ciò che accade nei mari, a Izmir, ed è estremamente importante per avere consapevolezza di quello che accade nel Mediterraneo. Sono tutti elementi che sono importanti". E' stato inaugurato oggi, a Izmir, il centro di supporto alla navigazione e al traffico marittimo realizzato da Leonardo. Presenti alla cerimonia, Binali Yildirim, speaker dell'Assemblea Nazionale turca e M. Cahit Turhan, Ministro dei trasporti e Infrastrutture. (ANSA).