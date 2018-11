Tunisia: con Bin Salman accordi per centinaia mln dollari Visita del principe saudita osteggiata da centinaia di tunisini

(ANSAmed) - TUNISI, 29 NOV - Tunisia e Arabia Saudita, in occasione della recente visita a visita a Tunisi del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, hanno negoziato accordi per centinaia di milioni di dollari. E' quanto affermato dal consigliere della presidenza tunisina, Noureddine Ben Ticha, alla radio locale Jawhara Fm, precisando che ''è stato raggiunto un accordo con la parte saudita su vari punti, tra i quali un prestito a tassi agevolati di 500 milioni di dollari e il finanziamento di progetti per 120 milioni di dollari''.



Tunisia e Arabia Saudita discuteranno presto di interventi della Banca d'investimento saudita in una serie di progetti infrastrutturali in territorio tunisino'' ha detto ancora Ben Ticha. aggiungendo che ''Il principe ereditario saudita ha espresso chiaramente il sostegno economico del Regno alla Tunisia.



La visita di Bin Salman a Tunisi è stata osteggiata da centinaia di tunisini che hanno sfilato nel centro della capitale per manifestare la loro contrarietà al suo arrivo a Tunisi, contrari anche il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt), molte associazioni della società civile e l'Unione nazionale donne tunisine (Unft). (ANSAmed).