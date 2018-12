Egitto: tavolo tecnico italiano su concia eco-sostenibile Quattro aziende illustrano progetto ad aziende egiziane

(ANSAmed) - IL CAIRO, 3 DIC - Nell'ambito di un Forum in corso al Cairo sulle tecnologie italiane per l'ambiente, si è svolto un tavolo tecnico per l'industria eco-sostenibile della concia. Lo si é appreso nella capitale egiziana.



Il tavolo tecnico, coordinato dall'Ice, ha riunito esponenti dell'industria egiziana della pelle e i responsabili del distretto conciario di Roubiki, la "Leather city" alla periferia est del Cairo.



Durante l'incontro quattro aziende italiane (Repico, Airmec, Garc e Protecno) hanno illustrato alle controparti egiziane un progetto integrato per la concia sostenibile, in grado di soddisfare gli standard qualitativi, ambientali e sanitari richiesti dai mercati internazionali. (ANSAmed).