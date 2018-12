Blue Economy: ad Algeri conferenza su sviluppo sostenibile A Italia e Tunisia guida comitato direttivo 'West Med' nel 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 5 DIC - La Tunisia è pronta ad assumere la guida, insieme all'Italia, del comitato direttivo dell'iniziativa West Med per lo sviluppo sostenibile dell'economia blue nel Mediterraneo occidentale nel 2020. Lo ha annunciato il ministro tunisino dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca, Samir Taieb, di ritorno dalla sua partecipazione ad Algeri alla seconda conferenza ministeriale di West Med Maritime Initiative che ha visto riuniti i rappresentanti di 10 Paesi del Mediterraneo, 5 della riva Nord (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Malta) e 5 della riva Sud (Algeria, Tunisia, Libia, Mauritania, Marocco).



Il ministro ha sottolineato l'impegno della Tunisia nella realizzazione di questa azione collettiva volta a garantire lo sviluppo sostenibile dell'economia blue nella regione del Mediterraneo occidentale. Secondo Taieb, la conferenza di Algeri, presieduta con la Francia, Commissione europea e l'Unione per il Mediterraneo (UpM), ha rappresentato un'opportunità per valutare i risultati delle misure adottate ed identificare gli obiettivi finali per affrontare le sfide future per i Paesi del Mediterraneo occidentale e i servizi regionali. L'incontro ministeriale è stato preceduto dalla West Med Stakeholder Conference, con la partecipazione di circa 200 esperti allo scopo di sviluppare progetti concreti ed efficienti nella regione. I 10 paesi partecipanti, nonché la Commissione europea, l'UpM e l'Unione del Maghreb arabo (Uma), si sono impegnati ad attuare una road map e a lavorare per perpetuare l'iniziativa sull'economia blue nella regione occidentale del Mediterraneo.



L'iniziativa West Med per lo sviluppo sostenibile dell'economia blue nel Mediterraneo occidentale, lanciata nell'aprile 2017 dalla Ue, mira a gettare le basi per un'azione comune volta a raggiungere la sicurezza marittima, rafforzare lo sviluppo sostenibile e preservare i sistemi ecologici e la biodiversità. (ANSAmed).