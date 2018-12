Giordania: ad Amman 'Mostra cosmetica' organizzata da Ice

(ANSAmed) - AMMAN, 10 DIC - "Grande successo e interesse" ha riscosso la 'Mostra Cosmetica in Amman' svoltasi nei giorni scorsi nella capitale giordana ed organizzata da Ice Agenzia con il supporto di Cosmetica Italia. L'evento ha visto - ha spiegato l'Ice - la partecipazione di 6 tra le più importanti aziende italiane nei seguenti settori: cura viso, cura corpo, cura capelli, Spa, packaging, prodotti naturali, dermocosmetici, farmaceutico, private labeling e trucco. Prima volta della manifestazione, l'Ice ha anche organizzato in Giordania un workshop sulla cosmetica con presentazioni prodotti e organizzazione di B2B come appunto la mostra in questione. Obiettivo dell'evento - ha aggiunto l'Ice - è stato quello di promuovere "il Made in Italy, l'eccellenza, la consapevolezza e la disponibilità di prodotti e marchi di bellezza italiani nel mercato e nei consumatori del Medio Oriente". Ice Amman, con Ice Cairo e Ice Beirut, hanno previsto la partecipazione di 29 operatori di settore, con interesse a partecipare ai B2b (oltre 180) con le aziende italiane presenti, "provenienti da Egitto, Libano, Palestina e Iraq, registrate oltre 100 aziende giordane". Alla manifestazione hanno collaborato la 'General Association for Beauty Parlors Owners', la 'Jordan Cosmetic Association' e la 'General Association for Cosmetics and Accessories Traders'. L'export di prodotti cosmetici codice HS3304 - ha concluso Ice Agenzia - è passato da 1.354 milioni di euro del 2015 ai 2.174 del 2017 (1.048 euro nel 2016) con un incremento registrato per i prodotti di bellezza o per il trucco HS330499, del 86,2% in più nel periodo 2016/2018.



