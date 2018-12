Investimenti esteri, il Marocco scommette sull'Africa

(ANSAmed) - RABAT, 10 DIC - Il Marocco scommette sull'Africa.



Con 37 miliardi di dirham di investimenti diretti tra il 2003 e il 2017 Rabat ha deciso di fare di tutto il continente la destinazione principale dei propri interessi. Nel dettaglio, secondo il Ministero delle Finanze, il flusso di denaro è diretto per il 55 per cento verso l'Africa occidentale, il 25 nel Nord e rispettivamente il 15 e il 5 per l'Africa centrale e australe.



I dati sono del dipartimento delle Finanze e sono indicatori importanti della presenza marocchina che si consolida di anno in anno e che risponde anche al rientro del Paese nell'Unione africana. Egitto e Costa d'Avorio sono i paesi che ricevono il maggior numero di fondi, con un flusso del 20 e del 19 per cento, nel periodo preso in considerazione. Al terzo posto c'è il Mali. Nel dettaglio sono banche e telecomunicazioni i settori d'investimento preferiti. (ANSAmed)