Tunisia: Bei annuncia finanziamenti per 205 mln euro Dal 2011 2,1 miliardi di euro a favore crescita inclusiva Paese

(ANSAmed) - TUNISI, 10 DIC - La Banca europea per gli investimenti (Bei) destinerà finanziamenti per ulteriori 205 milioni di euro in Tunisia, con fondi già approvati dal consiglio di amministrazione. Lo ha annunciato a Tunisi la vicepresidente dell'istituto, Emma Navarro, in occasione delle Giornate dell'impresa 2018, cui ha preso parte anche il premier Youssef Chahed.



Navarro ha precisato che la Bei ha firmato un contratto di finanziamento da 77 milioni di euro per un progetto di riabilitazione su larga scala di 146 quartieri urbani a basso reddito e di centri storici in 24 governatorati del Paese. ''La Bei metterà tutta la sua esperienza al servizio della gestione e dell'attuazione del progetto attraverso un programma di assistenza tecnica finanziato dall'Ue e guidato congiuntamente da Bei e Agenzia francese di sviluppo (Afd), ha spiegato Navarro.



Dal 2011 ad oggi, la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha destinato alla Tunisia finanziamenti per un totale di 2,1 miliardi di euro a sostegno di una crescita sostenibile e inclusiva. (ANSAmed).