Tunisia: da Arabia Saudita crediti per 350 milioni dinari Destinati a progetti sviluppo agricolo e restauro siti religiosi

(ANSAmed) - TUNISI, 14 DIC - Tunisia e Arabia Saudita hanno firmato a Riyadh, in occasione della visita del premier tunisino, Youssef Chahed al re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al-Saud una serie di accordi volti a finanziare progetti per lo sviluppo agricolo e l'approvvigionamento di acqua potabile nelle aree rurali per un valore totale di 350 milioni di dinari tunisini.



Questi accordi riguardano un credito per finanziare progetti di sviluppo agricolo integrato in alcune regioni prioritarie, tra cui Joumime, Ghezala, Sejnane (governatorato di Bizerte), oltre a donazioni per ripristinare alcuni siti religiosi.



La firma è avvenuta alla presenza del ministro tunisino dello Sviluppo, degli Investimenti e della Cooperazione Internazionale Zied Ladhari, del ministro del Commercio Omar El Behi, del ministro responsabile dei rapporti con il Parlamento Iyed Dahmani e dell'ambasciatore della Tunisia a Riyad, Lotfi Ben Gaied.



Le due parti hanno discusso "i modi per rafforzare la cooperazione bilaterale in una serie di settori prioritari, tra cui economia, finanza, investimenti e sicurezza e cooperazione militare, oltre alla condivisione di competenze scientifiche e culturali".



L'incontro ha inoltre evidenziato i preparativi in ​​corso per l'organizzazione del 30mo Summit della Lega Araba in programma per il mese di marzo 2019 a Tunisi. (ANSAmed)