Tunisia: +31,8% investimenti esteri a fine novembre Bene servizi ed agricoltura ma anche industria e energia

(ANSAmed) - TUNISI, 20 DIC - Da gennaio a novembre gli investimenti diretti esteri verso la Tunisia sono aumentati del 31,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale dell'Agenzia tunisina per la promozione degli investimenti esteri (Fipa) e presidente della Commissione tunisina per gli investimenti (Iti), Khalil Laabidi, aggiungendo che l'obbiettivo per la Tunisia nel 2019, è di arrivare ad attirare investimenti per tre miliardi di dinari (893 milioni di euro) rispetto ai 2,5 miliardi di dinari (744 milioni di euro) del 2018. Sono i servizi e l'agricoltura i settori grazie ai quali i risultati di quest'anno sono buoni, secondo Laabidi. Bene anche gli investimenti nel settore industriale ed energetico, con aumenti rispettivamente del 5% e del 14%. A spingere sulla crescita degli investimenti le ultime riforme del governo di Youssef Chahed, tra cui l'ottimizzazione delle procedure, la legge sul partenariato pubblico-privato (Ppp) e i progressi del paese in materia di clima d'affari, oltre alla qualità della forza lavoro e al costo competitivo dei fattori di produzione. Rimangono tuttavia per Laabidi degli ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la logistica e la comunicazione digitale.(ANSAmed)