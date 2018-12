Tunisia: ministro, lancio licenze 5G nel 2021 'Sfida importante per tutti attori coinvolti'

(ANSAmed) - TUNISI, 20 DIC - "I bandi per l'assegnazione delle frequenze della nuova tecnologia 5G in Tunisia saranno probabilmente lanciati nel 2021, con la possibilità per gli operatori di scaglionare il pagamento delle licenze e dunque agevolandoli al fine di sfruttare questa tecnologia a favore dei cittadini. Lo ha detto il ministro tunisino delle Tecnologie, della comunicazione e del digitale economia Anouar Maarouf, parlando all'apertura del secondo workshop su 5G e Innovazione, organizzato dall'Agenzia Nazionale delle Frequenze (Anf), stimando che questa nuova tecnologia attuerà una grande rivoluzione in Tunisia e sarà il vettore principale per garantire la connessione internet ad alta velocità fino a 10 Gb al secondo, oltre ad altri usi tecnologici. A livello globale e secondo alcune previsioni, il 5G può fornire 11.300 miliardi di euro all'economia globale nel 2035. "A tal fine, dovremmo essere ben preparati per questa nuova fase, in particolare a livello di frequenze senza le quali il 5G non potrà esistere. C'è un terreno propizio per l'innovazione e gli investimenti in Tunisia, in particolare dopo la promulgazione della legge sulle Start-up, soprattutto perché le start-up hanno bisogno di una rete efficiente e moderna per sviluppare le loro soluzioni innovative ", ha detto ancora il ministro. Il direttore generale dell'Anf Taoufik Rojbi ha affermato che il percorso verso le tecnologie 5G è una sfida importante che può essere affrontata attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate. La cosa positiva è che il pagamento di queste licenze può essere scaglionato che ridurrà le spese degli operatori. (ANSAmed)