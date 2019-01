Spagna: continua ripresa mercato del lavoro a dicembre

MADRID - Il mercato del lavoro in Spagna ha continuato in ripresa nel 2018 con 210.484 disoccupati in meno registrati dai servizi di pubblico impiego (-6,2% su base annua), fino a un totale di 3.202.297 senza lavoro, la cifra più bassa dal 2008. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero del Lavoro, nel solo mese di dicembre il numero di disoccupati è diminuito di 50.570 persone rispetto al mese precedente (-1,5%), soprattutto grazie all'aumento degli occupati nel settore dei servizi, pari a +45.874 persone.

Quanto al numero di iscritti alla Previdenza sociale, con un aumento di 564.000 persone nel 2018 (+3,06% su base annua) il totale torna a superare i 19 milioni di occupati per la prima volta dalla fine del 2007.