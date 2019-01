Tunisia: inflazione al 7,5% nel 2018 Lo ha reso noto l'Istituto di Statistica nazionale

(ANSAmed) - TUNISI, 7 GEN - L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie in Tunisia si è stabilizzato al 7,5% nel 2018, dopo un'inflazione passata dal 6,9% nel mese di gennaio, al 7,8% in giugno, al 7,5% nei mesi di luglio, al 7, 4% nei mesi di settembre, ottobre e novembre e al 7,5% a dicembre. Lo ha reso noto l'Istituto di Statistica tunisino (Ins), ricordando che il tasso medio di inflazione era stato del 6,4% nel 2017, del 4,2% nel 2016, del 4,1% nel 2015. (ANSAmed)