A Roma incontro per opportunità investimenti Slovenia

Si terrà oggi a Roma presso la sede dell'Agenzia ICE la Country Presentation Slovenia, incentrata sui settori degli investimenti e dell'innovazione.



Parteciperanno, fra gli altri, il sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele Geraci, Ale Cantarutti, segretario di Stato del ministero dello Sviluppo economico della Slovenia, il presidente dell'agenzia ICE Carlo Ferro e il direttore generale Roberto Luongo.



Per il settore investimenti, saranno presentate le opportunità relative a infrastrutture turistiche e settore finanziario. Per il settore innovazione, saranno presentate le possibilità di collaborazione in campo aerospaziale e due delle Strategic Research and Innovation Partnership - coordinate dall'Istituto di ricerca Jozef Stefan di Lubiana - che hanno espresso interesse a collaborare con l'Italia per i progetti: Factories of the Future e Smart Cities and Communities.



Sarà inoltre presentato il progetto Networks for the Transition into Circular Economy coordinato dalla Camera di Commercio della Stiria, il cui investimento è cofinanziato dal Governo sloveno e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



