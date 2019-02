Turchia:3,8 miliardi di scambi per la Lombardia in nove mesi +7%. Il punto a Milano con ex ministro Economia Elitas

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Tra Turchia e Lombardia c'è un business in crescita, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Promos Italia, la struttura per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio, che segnalano scambi annuali per 3,8 miliardi in nove mesi, + 7% in un anno.



Si tratta di 2 miliardi per l'export e 1,8 miliardi per l'import. A trainare la crescita sono le importazioni, +18%, abbastanza stabile l'export -1,6%. La Lombardia pesa sul totale italiano di 13,6 miliardi, di cui circa 7 miliardi di export, il 29% sull'export, il 27% sull'import.



Alla Camera di commercio di Milano è intervenuta una delegazione parlamentare turca, circa 20 partecipanti, tra cui Mustafa Elitaş, già Ministro dell'Economia. Per Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi "l'incontro di oggi con la visita istituzionale dei rappresentanti turchi è l'occasione per fare il punto sui rapporti economici bilaterali, che vedono un incremento di business da parte delle nostre imprese. In particolare la Lombardia ha circa un terzo degli scambi nazionali. Si tratta quindi di un mercato per noi rilevante e con l'incontro di oggi puntiamo a rafforzare ulteriormente questi legami". Dell'export fanno parte 515 milioni in macchinari, 403 milioni in prodotti chimici, 177 milioni in moda e abbigliamento. Per l'import 586 milioni di metalli, 289 milioni in mezzi trasporto, 264 milioni in moda e abbigliamento.



