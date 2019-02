Tunisia: Banca centrale alza tasso interesse al 7,75% Per far fronte a pressioni inflazionistiche

(ANSAmed) - TUNISI, 20 FEB - La Banca centrale della Tunisia (Bct) ha deciso di aumentare il tasso di interesse principale di 100 punti base, portandolo al 7,75% annuo, dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione degli aggregati monetari e dei dati macroeconomici, nonché dei principali indicatori della situazione economica nazionale.



Lo si legge in un comunicato dell'istituto centrale tunisino nel quale viene precisato che la decisione di aumentare il tasso di riferimento è stata presa per far fronte al "persistere di pressioni inflazionistiche che rappresentano un rischio per l'economia e una minaccia al potere d'acquisto, che richiede misure adeguate per ridurre i suoi effetti negativi".



Il Comitato esecutivo ha rilevato inoltre che le misure di politica monetaria dal 2016 hanno contribuito a una relativa decelerazione del ritmo dell'inflazione nel gennaio 2019, scesa al 7,1% dopo aver raggiunto il 7,3% in media per l'anno 2018. Ciononostante, il Consiglio esprime forte preoccupazione per le prospettive di pressioni inflazionistiche, in particolare per quanto riguarda l'inflazione di base. (ANSAmed)