Banca mondiale, giovani elemento speranza economia tunisina Start-up e piccoli progetti alla base di nuovo sviluppo

(ANSAmed) - TUNISI, 28 FEB - "I giovani sono oggi l'elemento di speranza per l'economia tunisina". Lo ha detto Antonius Verheijen, capo delle operazioni per la Tunisia presso la Banca mondiale, il quale ha precisato che la ripresa dell'economia tunisina non possa essere raggiunta senza fare affidamento su piccoli progetti e giovani start-up. Intervenendo al Meeting degli economisti del Maghreb - della Banca mondiale, a Tunisi sul tema 'Economy 4.0: Innovation-Startups - Entrepreneurship', Verheijen ha detto che le start-up svilupperanno nuove attività innovative a favore dell'economia del Paese. In quest'ottica ha pertanto sollecitato la creazione di una nuova generazione di start-up, che di per sé costituirebbe un forte segnale per gli investitori e dimostrerebbe "l'impegno della Tunisia per l'innovazione". Nello stesso contesto, il responsabile della Banca mondiale ha suggerito di creare un quadro giuridico appropriato per tali progetti, e invitato le banche a partecipare maggiormente al finanziamento di tali attività. Condividendo lo stesso punto di vista, Tarek Chérif, presidente della Confederazione delle imprese cittadine tunisine (Conect) ha sostenuto l'opportunità di lanciare fondi di investimento nelle regioni, a beneficio dei giovani imprenditori, delle start-up e dei progetti innovativi con i finanziamenti necessari. Il ministro del Lavoro e della Formazione professionale, Saida Lounissi, ha affermato che l'imprenditorialità rimane la migliore alternativa per i giovani laureati. Circa il 10% di questi ultimi decide di imbarcarsi nell'avventura imprenditoriale dopo la laurea. (ANSAmed).