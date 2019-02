Grecia: accordo governo-armatori, verseranno 75 mln l'anno Tsipras, 'tutti capiscono necessità sforzi per uscire da crisi'

Almeno 75 milioni di euro l'anno entreranno nelle casse dello stato greco grazie ad un nuovo accordo raggiunto tra il governo di Atene e armatori ellenici, firmato durante un incontro tra il premier Alexis Tsipras e il consiglio dell'Unione degli armatori al palazzo Maximos, sede del capo del governo.



Secondo la nuova intesa, negoziata a lungo, gli armatori - una categoria economica tra le più potenti del Paese - hanno accettato di pagare volontariamente "una somma permanente equivalente al 10% dei dividenti dei membri dell'unione", si legge in un comunicato del governo, citato dai media ellenici.



La legge greca non obbliga gli armatori a pagare tasse, ma dal 2014 avevano accettato di pagare contributi volontari. Tsipras aveva promesso di metter fine all'esenzione fiscale quando è stato eletto nel 2015, ma nulla era successo finora.



"E' un accordo importante - ha affermato Tsipras - E' un segno che tutti comprendono il senso di responsabilità collettiva nello sforzo per uscire dalla crisi". Durante l'incontro, il premier ha chiesto agli armatori di aumentare i loro investimenti in Grecia per rafforzare la ripresa economica.



